Sandra Kubicka przed naszą kamerą opowiedziała o naprawdę bardzo trudnych chwilach. Modelka w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedziała o walce z depresją i przyznała, że to właśnie w czasie kiedy brała udział w "Tańcu z Gwiazdami" zrozumiała, że dzieje się z nią coś złego i zgłosiła się do specjalisty. Poruszające wyznanie Sandry Kubickiej!

Sandra Kubicka była jedną z uczestniczek dziesiątej edycji "Tańca z Gwiazdami". W programie piękna modelka pokazywała się zawsze uśmiechnięta i pełna energii. Niestety, po jakimś czasie okazało się, że podczas trwania tanecznego show Sandra Kubicka przeżywała naprawdę trudny czas.

To, co ludzie widzieli, widzieli Sandrę tańczącą i uśmiechniętą, a ja strasznie chudłam, ja nie jadłam. Wracałam do domu i płakałam- wyznała nam Sandra Kubicka.