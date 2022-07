Z powodu pandemii koronawirusa stacja Polsat podjęła decyzję o przeniesieniu wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" na jesień. Jak dowiedział się "Fakt" na parkiecie najprawdopodobniej nie zobaczymy jednak wszystkich. Według informacji uzyskanych przez tabloid, Marcin Bosak podziękował za udział w programie i nie pojawi się ponownie na tanecznym parkiecie. Dlaczego? Zobacz także: „Taniec z gwiazdami”, a potam ślub? Życiowe zmiany u Marcina Bosaka Marcin Bosak nie wróci do "Tańca z gwiazdami"?! Wiosenna edycja "Tańca z gwiazdami" została przerwana przed epidemię koronawirusa, a stacja Polsat podjęła decyzję o przeniesieniu jej na jesień. Oczywiście wszystkie gwiazdy, które podjęły się tanecznej rywalizacji, zostały zaproszone do ponownego wzięcia udziału w show we wrześniu. Fani z niecierpliwością czekają na informację, czy na pewno wszyscy, którzy występowali w wiosennej edycji pojawią się również jesienią. Niestety jak donosi "Fakt" najprawdopodobniej zabraknie Marcina Bosaka. Ładnie podziękował stacji za udział w show - powiedział informator "Faktu". Sam aktor jednak nie potwierdził, ani też nie zaprzeczył tym doniesieniom. Marcin Bosak jest związany kontraktem, przez co nie może udzielać takich informacji. Nie mogę się na ten temat wypowiadać. Jestem związany kontraktem – powiedział "Faktowi" Marcin Bosak. Jak wiadomo gwiazdy biorąc udział w show muszą tak dopasować swoje zobowiązania zawodowe, aby móc pogodzić taneczne treningi z pracą. Przerwanie wiosennej edycji programu z pewnością spowodowało, że niektórzy muszą znów tak dopasować swoje grafiki, aby wszystko ze sobą pogodzić. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną prawdopodobnej rezygnacji...