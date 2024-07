Za nami trzeci odcinek programu "Taniec z Gwiazdami". Z programem pożegnali się Waldemar Błaszczyk i Nina Tyrka, najlepsza okazała się ponownie Elżbieta Romanowska. Gwiazdą wieczoru była Beata Kozidrak! Przeczytajcie naszą relację i zobaczcie zdjęcia!

21:59: Czas na wynik! Z programem pożegnali się Waldemar Błaszczyk i Nina Tyrka.

Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy za 2 tygodnie!

21:56: Beata Kozidrak i jej "Bingo"!

21:30: Punktacja po wszystkich występach.

Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak - 40

Anna Karczmarczyk i Jacek Jeshke - 39

Izu Ugonoh i Hania Żudziewicz - 36

Rafał Jonkisz i Walerija Żurawlewa - 36

Waldemar Błaszczyk i Nina Tyrka - 34

Katarzyna Stankiewicz i Tomasz Barański - 33

Julia Wróblewska i Jan Kliment - 32

Joanna Opozda i Kamil Kuroczko - 30

Nikodem Rozbicki i Agnieszka Kaczorowska - 25

21:28: czas na ostatnią parę wieczoru - Elżbietę Romanowską i Rafała Maseraka. Para zatańczyła zmysłowe tango!

Chciałabym się przytulić do Eli, bo to będzie w Polsce wielka gwiazda! A swoim tańcem to pokazujesz - mówiła Iwona.

Ma pani wszystkich u stóp - tłumaczyła Beata Tyszkiewicz.