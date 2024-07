Kasia Staniewicz zrobiła wielką karierę w zespole Varius Manx, w którym występowała od 1996 do 2001 roku. To wraz z bandem nagrała jeden z największych polskich evergreenów "Orła cień". Dziś Stankiewicz stawia na solową karierę, a jej teledysk ma szansę na prestiżową nagrodę w Europie. Przypomnijmy: Wielki powrót Kasi Stankiewicz. Wystartuje na Eurowizji

Niestety, Katarzyna nie może mówić o tak wielkiej popularności jak teraz. W internetowym show Łukasza Jakóbiaka wokalistka przyznała, że dzięki wydaniu singla "Orła cień", mogła się utrzymywać przez ponad 5 lat i spełniać swoje artystyczne marzenia. Do dziś zdarza jej się zarabiać na piosenkach grupy, ponieważ jest autorką słów niektórych hitów:

Jedną z takich bardzo ważnych rzeczy, która dała mi możliwość do spełniania marzeń, było to, że miałam przebój, czyli wydarzyła się rzecz, że w tym samym czasie i miejscu spotkała się grupa ludzi, która stworzyła piosenkę o przepotężnej sile i ta piosenka, dzięki której mogłam się długo utrzymać . Dziś już w dużo mniejszym stopniu, ale zdarza się. Chodzi tylko o Zaiks. - mówi

Dodała, że dziś jej solowe nagrania nie sprzedają się tak dobrze:

Życie jest zmienne i to jest jedyną stałą. Płyty przestały się sprzedawać w pewnym momencie. Zaczęłam podążać swoją drogą i w pewnym momencie obudziłam się i mówię: "o, wow, nie sprzedają się tak płyty, nie zarabiam tyle pieniędzy, jak to? dlaczego? Nie podoba mi się to" Trzeba było się zatrzymać i wylecieć z tej bajki, zastanowić się, kim jestem - zdradza