Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" za nami! Uczestnicy dali z siebie wszystko na parkiecie, a rywalizacja staje się coraz bardziej widoczna. Niektóre gwiazdy nie ukrywają, że finał jest ich wielkim marzeniem. Kto tym razem pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami"? Wyniki głosowania były takie, jak werdykt jury?

Kolejny zaskakujący wynik głosowania w "Tańcu z Gwiazdami"!

Uczestnicy 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" powoli zbliżają się do finału, a walka o Kryształową Kulę staje się coraz ostrzejsza. W ostatnim odcinku z tanecznym show pożegnali się Michał Mikołajczak i Julia Suryś. Tym razem tematem przewodnim "Tańca z Gwiazdami" była ścieżka dźwiękowa z filmu "Dirty Dancing". Sześć par dało z siebie wszystko! Po występach indywidualnych uczestnicy walczyli ze sobą w tanecznych pojedynkach.

W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" jurorzy i widzowie mogli oceniać taneczne występy Karoliny Pisarek i Michała Bartkowiaka, Jacka Jeloneka i Michała Danilczuka, Jamali i Jacka Jeschke, Wiesława Nowobilskiego i Janji Lesar, Ilony Krawczyńskiej i Roberta Rowińskiego oraz Natalii Janoszek i Rafała Maseraka.

Z dalszą taneczną przygodą w "Tańcu z Gwiazdami" pożegnali się Jamala i Jacek Jeschke, którzy zebrali dość wysokie noty od jurorów.

Dziękuję bardzo Polsko. Dziękuję bardzo - powiedziała Jamala.

Wojciech Olkusnik/East News

Jako pierwsi swinga zatańczyli Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, choć nie zachwycili jurorów ostatecznie otrzymali wysokie noty i aż 35 punktów. Jamala i Jacek Jeschke na parkiecie zaprezentowali romantyczną rumbę do przeboju Patricka Swayze "She's Like the Wind". Taneczna para za ten taniec otrzymała 30 punktów.

Z kolei para numer 11 czyli Natalia Janoszek i Rafał Maserak dostali aż 37 punktów. Następnie rock and rolla zatańczyli Jacek Jelonek i Michał Danilczuk, którzy zasłużyli na komplementy Iwony Pavlović za swoją charyzmę i otrzymali aż 38 punktów.

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar tym razem dostali 28 punktów. Na koniec indywidualnych występów zatańczyli Karolina Pisarek i Michał Bartkowiak, otrzymując 33 punkty.

Wojciech Olkusnik/East News

Za indywidualne występy najwięcej punktów zdobyli Jacek Jelonek i Michał Danilczuk, a parą, która zdaniem jurorów wypadła najgorzej byli Wiesław Nowobilski i Janja Lesar. Z programu "Taniec z GwiazdamI" w 6. odcinku odpadli Jamala i Jacek Jeschke.

Zgadzacie się z werdyktem jurorów i wynikiem głosowania widzów?

Wojciech Olkusnik/East News

Wojciech Olkusnik/East News

Wojciech Olkusnik/East News

Wojciech Olkusnik/East News

Wojciech Olkusnik/East News

Wojciech Olkusnik/East News