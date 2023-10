To już półmetek 13. edycji "Tańca z gwiazdami" emitowanej w stacji Polsat, a w grze pozostali m.in. Karolina Pisarek, Jacek Jelonek czy Wiesław Nowobilski. Jak się właśnie okazało, kierownik budowy z "Nasz Nowy Dom" nie spodziewał się, że zajdzie tak daleko w tanecznym show i był nawet przygotowany, że odpadnie w ostatnim odcinku. Tak się jednak nie stało i Wiesław Nowobilski jest dalej w grze. Jak się jednak okazało, kolejne treningi jednak sporo go kosztują...

"Taniec z gwiazdami": Wiesław Nowobilski zmęczony treningami do programu?

Wiesław Nowobilski zdobył ogromną sympatię fanów "Tańca z gwiazdami"! Przesympatyczny kierownik budowy z programu "Nasz Nowy Dom" pod czujnym okiem Janji Lesar dobrze radzi sobie na tanecznym parkiecie, więc nic dziwnego, że widzowie chcą go dalej oglądać. Jak jednak poinformowała Wirtualna Polska, niestety treningi podobno mocno dają w kość Wiesławowi Nowobilskiemu, a on sam nie spodziewał się, że będzie to od niego wymagało aż tyle energii

- Wiesiek jest już mocno zmęczony treningami i programem. Nie spodziewał się, że to będzie wymagało od niego aż tyle energii. Cieszy się, że mógł trochę schudnąć, przeżyć przygodę życia i poznać tylu wspaniałych ludzi, ale powoli zaczyna mu brakować sił do trenowania, zwłaszcza, że w najbliższy poniedziałek każda z par zaprezentuje aż 2 tańce - przekazała dziennikarzom Wirtualnej Polski osoba z produkcji "Tańca z gwiazdami".

Podobno kierownik budowy z programu "Nasz Nowy Dom" nie spodziewał się, że zajdzie w "Tańcu z gwiazdami" tak daleko. Miał nawet być przygotowany na to, że... odpadnie w ostatnim odcinku!

- Był przygotowany i gotowy, że pożegna się z programem w ostatnim odcinku i za kulisami nie ukrywał, że byłaby to dla niego duża ulga - dodała osoba z produkcji w tej samem rozmowie.

Nic więc dziwnego, że pojawiły się plotki o rzekomych planach Wiesława Nowobilskiego dotyczących dobrowolnej rezygnacji z programu! Na szczęście te okazały się nieprawdziwe.

- Nie zamierza oczywiście jednak rezygnować, bo bardzo docenia wsparcie widzów i całej produkcji - podkreśliła osoba z produkcji w rozmowie z Wirtualną Polską.

My w takim razie mocno trzymamy kciuki za Wiesława Nowobilskiego i życzymy mu dużo zdrowia oraz siły do dalszych treningów!