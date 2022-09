"Taniec z Gwiazdami 13": Kolejna para odpadła z programu! Zaskakująca decyzja 

13. "Tańca z Gwiazdami" dotarła już do półmetka! W najnowszej odsłonie tanecznego show Polsatu zaprezentowało się siedem par, jednak jedna z nich już dziś musiała pożegnać się z marzeniami o Kryształowej Kuli. Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" i nie pojawi się w kolejnym odcinku programu? Sprawdźcie!

Michał Mikołajczak odpada z "Tańca z Gwiazdami"

Tydzień temu okazało się, że decyzją widzów z "Tańcem z Gwiazdami" musiała pożegnać się Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki. Dziś o przejście do następnego odcinka programu walczyli Karolina Pisarek i Michał Bartkowiak, Jacek Jelonek i Michał Danilczuk, Jamala i Jacek Jeschke, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar, Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, Natalia Janoszek i Rafał Maserak oraz Michał Mikołajczak i Julia Suryś.

Z programem pożegnali się Michał Mikołajczak i Julia Suryś, którzy zachwycili jurorów swoim występem.

Piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy, a wszystko to za sprawą sentymentalnej podróży, którą zaproponowała nam stacja Polsat. Z okazji 30-lecia Telewizji Polsat pojawiło się mnóstwo gwiazd związanych ze stacją. Jako pierwsza na parkiecie pojawiła się znana z polskiej wersji "Idola" Alicja Janosz, która wykonała utwór "One Day in Your Life" z repertuaru Anastacii. Do tego numeru tango zatańczyli Janja Lesar oraz Wiesław Nowobilski. Para numer 3, czyli Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz zatańczyli swinga do utworu "Radio Hello" zespołu Enej, który zwyciężył pierwszą edycję "Must Be The Music".

Na parkiecie pojawił się również Stefano Terrazzino, który wygrał trzeci sezon "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Utalentowany tancerz, tym razem wystąpił w roli wokalisty i zaśpiewał „Jesienne róże” do foxtrota Jacka Jelonka i Michała Danilczuka. Pozostałe pary zatańczyły do ulubionych piosenek wybranych przez zaproszone gwiazdy m.in. Dorotę Gawryluk z Polsat News.

Niekwestionowanym numerem jeden dla jurorów okazali się Jamala i Jacek Jeschke, którzy zatańczyli ogniste tango. Ich występ został oceniony na 40 punktów, a jury jednogłośnie stwierdziło, że to najlepszy występ całej 13. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Zgadzacie się z werdyktem?

