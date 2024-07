Trzynasta edycja "Tańca z gwiazdami" wchodzi w decydującą fazę, a co za tym idzie na tanecznym parkiecie jest coraz mniej par. W ostatnim odcinku z show pożegnała się jedna z najlepiej tańczących gwiazd, Jamala, a fani nie ukrywają, że ciężko jest im pogodzić się z werdyktem, ponieważ ich zdaniem była para, która zdecydowanie gorzej radzi sobie w programie. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy!

"Taniec z gwiazdami 13": Fani o odpadnięciu Jamali: "Widziałam Jamale i Jacka już w finale"

Każdy kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami" przynosi mnóstwo emocji, ale też zaskoczenia. Tym razem takim pozytywnym zaskoczeniem były występy Karoliny Pisarek! Modelka zrobiła duże postępy, które jury zauważyło i doceniło. Karolina Pisarek zgarnęła najwięcej punktów w historii swojego udziału w "Tańcu z gwiazdami" i nie ukrywała, że jest naprawdę dumna ze swojej pracy.

Jak to jednak w każdym odcinku "Tańca z gwiazdami" bywa - ktoś musiał się również pożegnać z programem. Tym razem to Jamala - decyzją widzów i jurorów - musiała odejść z show. Widzowie tanecznego programu nie ukrywają, że są zawiedzeni werdyktem, bo ich zdaniem to Wiesław Nowobilski niezbyt dobrze radzi sobie "Tańcu z gwiazdami" i to on powinien pożegnać się z programem.

- Absolutnie nie zgadzam się z werdyktem i nie powinni odpaść Jamala i Jacek!!!

Gdzie tu jest sprawiedliwość, powinni odpaść Wiesław i Janja!!!

- Tego się nie spodziewałam

- Bardzo niesprawiedliwy werdykt…

- Widziałam Jamale i Jacka już w finale, a tu takie coś... Moim zdaniem Wiesiu tańczy fatalnie i to on powinien odpaść, a nie Jacek i Jamala

- Dzisiaj powinien odpaść Wiesław, a nie Jacek i Jamala - piszą fani.

Przypomnijmy, że ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia, iż Wiesław Nowobilski jest już zmęczony treningami do "Tańca z gwiazdami" i sam nie spodziewał się, że tak daleko zajdzie w show. Kierownik budowy z "Nasz Nowy Dom" może liczyć jednak na wielkie wsparcie swoich wiernych fanów, którzy chętnie oddają na niego głosy. Tym razem jednak tych głosów zabrakło Jamali...

A Wy, co sądzicie o werdykcie w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami"? Przypomnijmy, że już za tydzień pary, które pozostały w programie zatańczą również ze swoimi najbliższymi. Szykuje się odcinek pełen emocji!

