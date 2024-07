W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy zaprezentowali nie tylko występy w swoich duetach ale również zmierzyli się w pojedynkach para vs para. Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz oraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk zmierzyli się we wspólnym tangu. Jurorzy byli jednogłośni, wskazując modelkę, jako zwyciężczynię tego zmagania. Widzowie są podzieleni po tym werdykcie.

"Taniec z Gwiazdami 13": Karolina Pisarek wygrała z Jackiem Jelonkiem

Iwona Pavlović pochwaliła występ Jacka Jelonka z "Tańcu z Gwiazdami". Całkiem dobre noty zebrała również Karolina Pisarek, której do tej pory nie szło najlepiej w programie. W dodatku modelka miała żal do jurorów, że chętniej komentują jej życie prywatne niż to, co stara się pokazać na scenie. W drugiej części 6. odcinka uczestnicy mieli szansę na zdobycie dodatkowych czterech punktów w pojedynku z inną parą. Karolina Pisarek walczyła z Jackiem Jelonkiem i tym razem pokonała go wynikiem 4:0. To był zdecydowanie jej dzień!

Dziś Karolina Pisarek zachwyciła jurorów w "Tańcu z Gwiazdami". Doskonale zaprezentowała się nie tylko w walcu wiedeńskim ale również w rumbie, którą zatańczyła wraz z Jackiem Jelonkiem i jego tanecznym partnerem. Jurorzy bez zawahania to właśnie jej oddali swoje punkty.

Mi dzisiaj się najbardziej podobali Karolina i Jacek - powiedziała Iwona Pavlović, nawiązując do momentu tańca, w którym sobie partnerowali.

Podobnego zdania był również Andrzej Piaseczny, który dodatkowo nie szczędził komplementów zarówno Karolinie Pisarek jak i Jackowi Jelonkowi:

Pojedynek dowiódł kilku rzeczy, przede wszystkim, gdyby Karolina tańczyła z Jackiem to poradziliby sobie dokładnie tak samo, jak ze swoimi partnerami, było naprawdę świetnie. Będzie z lekkim wskazaniem, bo nie może być remisu, chociaż on kusi najbardziej.

Michał Malitowski był pod wrażeniem przygotowania Karoliny:

- Ja uważam, że dzisiaj masz swój dzień Karolina, że coś się zadziało, że masz większą pewność siebie i tango już tańczyłaś i o wiele lepiej to dzisiaj wyglądało. Ty Jacek (...) mógłbyś być bardziej usztywniony w górze. Trochę tych pomyłek tam było ale jako pojedynek super.

- Zgadzam się z Michałem, jeżeli chodzi o Karolinę, to jest twój dzień dzisiaj - dodał Andrzej Grabowski.

"Taniec z Gwiazdami 13": Widzowie o pojedynku Karoliny Pisarek i Jacka Jelonka

Jednak w przeciwieństwie do jurorów "Tańca z Gwiazdami", widzowie nie byli już tak jednogłośni w kwestii oceny pojedynku Karoliny Pisarek i Jacka Jelonka:

- Jacek i Michał byli o wiele lepsi, ale widać z litości dali punkty. No spoko...

- A ja tam wolę chłopaków... Chociaż muszę się zgodzić z Iwoną że Karolina super wypadła w tańcu z Jackiem

- Od samego początku kibicuje chłopakom i jak dla mnie to oni robią ten efekt wow????????????

- Jedyna rywalizacja w której miałem uczucie wzajemnego wsparcia obu par

- Brawo dla obu par... Kocham chłopaków

i na nich wysyłam smsy ale tutaj Karolina dała radę

- Zdecydowanie Karolina dziś najlepsza;)

- Karolina przepięknie zatańczyła tango

Jakie jest wasze zdanie?

