Kornelia znana wszystkim jako "Kori" jest jedną z najbarwniejszych uczestniczek "Hotelu Paradise". Jej udział w hotelu wzbudza wiele emocji, a jej decyzje są często nieprzewidywalne. Widzowie chętnie śledzą ją w mediach społecznościowych, gdzie chętnie opowiada o losach hotelu i życiu prywatnym. Ostatnio uczestniczka show pochwaliła się swoją metamorfozą — schudła ponad 20 kg, a my przecieramy oczy z zachwytu. Sami zobaczcie!

Siódma edycja "Hotelu Paradise" doczekała się właśnie tygodnia finałowego. Kornelia jest w programie od pierwszego odcinka, a w trakcie poznała Jacka, z którym ma nadzieje stworzyć prawdziwą parę po programie. To, jak potoczyły się ich losy, dowiemy się niebawem, choć fani programu nie mają wątpliwości, że Kori i Jacek z "Hoteli Paradise" są razem po programie. Uczestniczka show jest aktywna na swoim Instagramie, na którym chętnie opowiada o programie i życiu prywatnym. Ostatnio umożliwiła swoim fanom na zadawanie jej pytań. Jeden z internautów postanowił zapytać ją o to, ile schudła po programie. Kornelia udostępniła zdjęcie swojej sylwetki i opowiedziała, jak wygląda jej historia z utratą wagi.

Co prawda nigdy nie wróciłam do mojej największej wagi, a schudłam ponad 20 kg, ale zawsze jak już mam swoją idealną wagę to przez imprezki i nietrzymanie diety wpada 5 kg i tak to jest, że później sobie to schudnę i później znów przytyje. (...) Aktualnie jestem na redukcji, gotuje w domku, mam deficyt kaloryczny (to podstawa), rzadko teraz jem na mieście — a to mój problem i bardzo mało pije alkoholu, mało jem słodyczy

— napisała Kori.