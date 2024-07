Stało się! W ostatnim odcinku rolnicy i rolniczka z "Rolnik szuka żony 3" dokonali wyboru i w programie zostało już po jednym kandydacie i jednej kandydacie do serc rolników... Ale nie obyło się bez kontrowersji, szczególne gromy spadły na głowę Szymona, który według widzów programu nie poszedł za głosem serca tylko wybrał tę dziewczynę, którą wskazała mu mama. Szymon wybrał Marysię, do której jak się wcześniej wydawało najmniej coś czuł, ale spytał mamy i... wybrał właśnie ją. Ostateczny wybór zranił Ulę, która mimo, że najbardziej Szymonowi się podobała, została odrzucona.

Co na to fani programu? Nazwali go mamisynkiem.

P { margin-bottom: 0.21cm; } Słuchanie mamy a nie serca... jakie to jest nieatrakcyjne. Bardzo rozczarowałeś jako mężczyzna. Mężczyzna przy wyborze ma słuchać serca, swojego serca, a nie matki Nie dziwię się dlaczego szymon do tej pory nie miał dziewczyny - WYBRAŁ POD MAMUSIĘ.... P { margin-bottom: 0.21cm; } Tak szczerze to jak z niego taka dupa nie chłop że się mamusi pyta którą wybrać to KAŻDEJ z nich dla niego szkoda. A Ula jest moim zdaniem najfajniesza z nich więc życzę dużo szczęścia, zasługuje na lepszego męża niż Szymon. Dlaczego nie poprosił tatę o radę ??? szkoda bo facet może by lepiej podpowiedział a jako osoba wierząca może najlepszym doradcą byłoby serce i duchowa rozmowa a nie z mamą ... szkoda dziewczyny bo widać że otworzyła mu serce najbardziej a intuicja (dla wierzących być może głos Duch Św jeszcze rano mu dobrze podpowiadał) a zwyciężył rozum logika i głos mamy Szymon nie miał odwagi pójść za głosem serca, poszedł za głosem mamy, oby tego nie żałował. Marysia też fajna, współczuję tylko jej przyszłej teściowej bo widać, że to ona w tym domu karty rozdaje, mężczyźni tam za dużo do gadania nie mają - czytamy komentarze widzów "Rolnik szuka żony 3" na oficjalnym Facebooku.

Internauci żałują nie tyko Uli, ale też Marysi, że prawdopodobnie została wskazana przez mamę bo się szybko podporządkuje. Ale nic nie będzie miała w tej rodzinie do powiedzenia.

Zgadzacie się z tymi opiniami?

Szymon wybierał spośród trzech kandydatek - Kasia, Uli i Marysi.

Szymon spytał mamy kogo powinien wybrać, bo sam nie potrafił dokonać wyboru.

Ula bardzo Szymonowi się podobała.

Ale Szymon z Rolnik szuka żony wybrał Marysie.