Artur z "Rolnik szuka żony" już znalazł miłość w programie? Internauci nie mają wątpliwości, którą z kandydatek zdecydował się wybrać rolnik, ale pojawiają się też spekulacje, że ta relacja nie przetrwa próby czasu. Z pewnością Artur nie będzie też narzekał na ilość ofert po zakończeniu przygody z programem....

Reklama

Już wiadomo, kogo wybrał Artur z "Rolnik szuka żony" 10?

10. edycja "Rolnik szuka żony" dostarcza widzom takich emocji, jak żadna dotąd. Problemy u Waldemara, tajemnicza narzeczona jednego z kandydatów Anny i pierwsze rozstania, a teraz okazuje się, że Artur najprawdopodobniej już podejmie decyzję, która z kandydatek zostanie w jego gospodarstwie do końca. Internauci już wiedzą, czy chodzi o Olę czy o Sarę...

Artur wybrał Olę

Nie wybrał Sary, wybrał Olę niestety...

Sara będzie miała lepszego męża

Zobacz także: Mikołaj z "Rolnik szuka żony" 10 pokazał, jak spędza wieczory. Nadal jest singlem?

W komentarzach nie brakuje też sugestii, że Artur poszedłby na łatwiznę, gdyby wybrał Sarę, która we wszystkim mu przytakuje i nie ukrywa, że jest gotowa zostać w jego gospodarstwie.

Bardzo kibicowałam Oli i Arturowi, podszedł na łatwiznę jeśli wybrał Sarę

facebook. rolnik szuka żony

Zobacz także: Zachowanie Darka z "Rolnik szuka żony" oburzyło fanów. "Brak kultury, nie jest szczery"

Co ciekawe, niektórzy fani "Rolnika" podejrzewają, że bez względu na to, którą z kandydatek wybierze Artur, to i tak ta relacja nie przetrwa próby czasu:

Pewnie z żadną nie wyjdzie

Reklama

Z niecierpliwością czekamy na kolejny odcinek!

Facebook @Rolnik szuka żony TVP