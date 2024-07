1 z 5

Kasia Sokołowska, Joanna Krupa i pozostali członkowie jury "Top Mode" zawitali do Warszawy! Wszystko ze względu na to, że w stolicy w niedzielę odbył się ostatni casting do nowej edycji programu. W trakcie selekcjonowania modeli i modelek gwiazdy udzielały krótkiego wywiadu w "Dzień Dobry TVN" podczas, któego Marcin Tyszka zażartował z Radka Pestki i ostatniej afery na Snapchacie, którą wywołał. Nie da się ukryć, że jury "Top Model" to najbardzie stylowe jury w Polsce. Wszyscy doskonale znają się na trendach, lubują w drogich i luskusowych butikach, a ich stylizacje są nieprzeiwdywalne! Zresztą zobaczcie sami!

