Rozstanie Agnieszki i Kamila z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wywołało zdecydowanie najwięcej emocji wśród fanów show. Wszystko przez to, że ich relacja zapowiadała się naprawdę dobrze - Agnieszka nawet przeprowadziła się do męża i zaczęła we Włocławku nowe życie. Kamil jednak szybko uświadomił sobie, że związek z Agnieszką nie ma sensu i niedługo po zakończeniu eksperymentu obwieścił jej, że chce się rozstać.

Jak na jego decyzję o rozwodzie z żoną zareagowała jego rodzina? Kamil zdecydował się na szczere wyznanie w rozmowie z reporterką Party.pl!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Rodzina Kamila stanęła po stronie Agnieszki!

Już jakiś czas temu Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła nam, że rodzina Kamila stanęła po jej stronie. Siostra Kamila, a także jego mama wspierały Agnieszkę i wyciągnęły do niej pomocną dłoń. Jak podkreślała w rozmowie z nami Agnieszka, rodzina Kamila była bowiem równie zszokowana jego decyzją o rozstaniu, co ona sama.

Teraz Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z nami potwierdził wcześniejsze słowa Agnieszki.

- Jak ja przekazałem rodzinie, że chcę się rozwieść, no to nie była zadowolona rodzina i wspierali Agnieszkę. Mama chciała, żeby Agnieszka się do niej przeprowadziła - zaczął Kamil w rozmowie z reporterką Party.pl

Co jeszcze na ten temat zdradził uczestnik 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Jak czuł się z tym, że jego najbliżsi stanęli po stronie Agnieszki, a nie jego? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie zobaczyć powyżej!