"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga pokazała swoją miłość: "kocham cię"

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się swoim szczęściem. Były uczestnik programu za pośrednictwem Instagrama zdradził, że oświadczył się swojej partnerce! Adam opublikował w sieci zdjęcia z zaręczyn i pokazał, jaki pierścionek wybrał dla ukochanej. Spójrzcie tylko, jaką niespodziankę dla niej przygotował! Adam pokazał zdjęcia z zaręczyn Adam wystąpił w ostatniej, czwartej edycji show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna wziął ślub z Joanną, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Po zakończeniu programu Adam zerwał kontakt z żoną- uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedział, że nie chce być z Joanną, ale nie chciał mówić dlaczego. Para zdecydowała się na rozwód, a po jakimś czasie Adam pochwalił się, że znalazł szczęście u boku tajemniczej brunetki. Co ciekawe, kilka miesięcy temu para została rodzicami! To jest moja Mała Wielka Miłość 😍🥰😘 Najwieksza duma Tatusia 🤗😍😍😍 #happydad #mojeszczescie #mojemałecudo💕 - napisał na Instagramie- pisał wówczas Adam. Teraz Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się kolejnym ważnym wydarzeniem w jego życiu! Mężczyzna oświadczył się swojej partnerce. No stało się...Powiedziala Tak❤❤❤duma, szczęście...brak słów do opisania. Jedno jest pewne Kocham ją i tak już do końca razem❣💞💞❤- pochwalił się na Instagramie. W sieci pojawiły się zdjęcia z zaręczyn. Spójrzcie tylko na ten pierścionek! Adamowi i jego narzeczonej gratulujemy! Zobacz także: Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": "Mówiłem Asi dwukrotnie, że biorę rozwód. Nie wiem, czemu w to brnęła!" Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oświadczył się swojej...