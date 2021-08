"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga i Maciek spotykają się ze sobą? Są zdjęcia!

Agnieszka ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " wspomina swój udział w programie i publikuje zdjęcia z romantycznej sesji z Wojtkiem. Czy ponownie zgłosiłaby się do programu, gdyby mogła cofnąć czas? Uczestniczka opowiedziała o trudnych zmianach w swoim życiu, których dokonała przez ostatnie 1,5 roku. Internauci są wzruszeni, sami zobaczcie! Zobacz także: Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się romantyczną sesją zdjęciową! "Widać w waszych oczach miłość" Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w romantycznej sesji Agnieszka i Wojtek to uczestnicy czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dzięki swojej naturalności i szczerości zyskali ogrom sympatii widzów. Tych dwoje bardzo szybko znalazło wspólny język i postanowili wspólnie zamieszkać jeszcze w czasie trwania eksperymentalnego miesiąca. Agnieszka nie bała się podjąć decyzji o przeprowadzce do męża. Zostawiła rodzinne miasto i przeprowadziła się do Krakowa. Dziś wspomina decyzję, którą podjęła niemalże 1,5 roku temu. Czy żałuje? Czy zrobiłabym jeszcze raz ten sam krok co półtora roku temu? Nawet gdybym wiedziała, że moje życie zmieni się o 180 stopni... TAK! Wysłałabym jeszcze raz zgłoszenie do programu #ślubodpierwszegowejrzenia... i mimo, że zmiany były trudne to dziś czuje się w #krakowie jak w domu, tęsknie za moim miastem i czuje się #łodzianka ale moje miejsce jest tu przy @wojtek_1989 Przy okazji opublikowała efekty kolejnej romantycznej sesji zdjęciowej z mężem. Małżonkowie pozują w pralni, a to co przyciąga największą uwagę to ich uśmiechy i roześmiane oczy. Internauci nie mają wątpliwości, że Agnieszka i Wojtek są ze sobą szczerze szczęśliwi: - Zawsze to mówię -...