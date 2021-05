"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga ostro komentuje program i sugeruje, że celowo została ukazana w złym świetle!

Już wkrótce finał piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i pary poinformują o swoich decyzjach. O ile w przypadku dwóch par decyzja jest wielką niewiadomą, o tyle w przypadku Igi i Karola finał wydaje się być przesądzony! Już od jakiegoś czasu widzowie kontrowersyjnego eksperymentu sugerują, że to małżeństwo nie ma przyszłości, a po ostatniej sprzeczce tuż przed podjęciem decyzji nikt już nie ma wątpliwości, co postanowi para. Tymczasem Iga Śmiechowicz postanowiła skomentować ostatni odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i zasugerowała, że to, co zobaczyli widzowie jest "minięciem się z prawdą"... Co jeszcze zdradziła?

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje ostatni odcinek programu! Staje we własnej obronie...

Małżeństwo Igi i Karola od początku piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudzało kontrowersje. Fani programu wprost pisali, że para nie pasuje do siebie i dziwili się, że eksperci połączyli właśnie ich. W przedostatnim odcinku 5. edycji znów byliśmy świadkami ostrej wymiany zdań między Igą a Karolem, który do tej pory ze stoickim spokojem znosił wszystkie wybuchy żony. Po trudnej rozmowie uczestniczka z płaczem opuściła męża, a po tym jak wyszedł do domu poszła na spotkanie ze znajomymi. Ekspertka programu tak podsumowała zachowanie Igi:

Prawdopodobnie Iga po tym całym dniu znów miała natłok emocji, nie powiedziała o co jej dokładnie chodzi i zaczęła prowokować Karola, a Karol znów odbijając piłeczkę nie podjął decyzji, nie postawił granicy, nie powiedział "uspokój się, przestań, nic takiego nie mówiłem". - powiedziała w odcinku psycholog Magdalena Chorzewska.

Ten odcinek zdecydowała się skomentować sama Iga, dziękując za słowa wsparcia wyznała, że jest w szoku po tym co zobaczyła:

Dziękuję za wszytskie miłe wiadomości. Jestem w szoku po ostatnim odcinku - napisała na Instastory Iga.

To nie koniec! Iga dodała, że w programie pokazana jest tylko jedna perspektywa i za pomocą Instagrama chce stanąć we własnej obronie:

Program nauczył mnie podchodzenia do sytuacji na chłodno. To co zostało powiedziane jest sporym wyolbrzymieniem i minięciem się z prawdą. Jest też mocnym przekroczeniem granicy. Niestety, ale Instagram to jedyne miejsce gdzie mogę zabrać głos i stanąć we własnej obronie po koncercie bzdur jakie usłyszałam. Kij ma dwa końce. A program pokazał Wam tylko jeden - dodała uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Na koniec Iga zapowiada, że niebawem się odezwie. Czy to oznacza, że po zakończeniu emisji piątego sezonu ma zamiar zdradzić nieco więcej na temat programu?

Za tydzień finał programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i poznamy decyzję par. W przypadku Igi i Karola fani kontrowersyjnego hitu TVN7 już od dawna nie mają wątpliwości, że ich małżeństwo nie przetrwa. A ostatni odcinek i kłótnia pary nie napawają optymizmem!