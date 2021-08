"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura przytula się do Karola: "Pierwsze lato" 

Historia Oliwii i Łukasza ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " to filmowy scenariusz! Dwoje singli zgłasza się do ślubnego eksperymentu i zakochuje się w sobie na zabój. Odkąd przysięgli sobie miłość minęło nieco ponad rok, a na świat przyszedł już ich pierwszy synek Franek. Para wszystko musiała utrzymywać w tajemnicy, ponieważ program z ich udziałem emitowany był dopiero wiosną 2020. Synek Oliwii i Łukasza urodził się dosłownie kilka dni po wielkim finale. Świeżo upieczeni rodzice dopiero teraz pokazali swoje pierwsze wspólne nagranie, nie tylko jako rodzice ale również jako para. Przy okazji zobaczyliśmy jak Oliwia wygląda niecały tydzień po porodzie. Jak ona to robi?! Zobacz także: Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał pierwsze zdjęcie z synkiem! "Poczułem się prawdziwym tatą"! Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali pierwsze wspólne nagranie Oliwia i Łukasz to para z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Początkowo nie wszyscy byli pozytywnie nastawieni do ich związku. Padały zarzuty, że Oliwia zbyt mocno rządzi mężczyzną a on na zbyt wiele jej pozwala. Początkowo Łukasz nie komentował tego, co na ich temat działo się w sieci, jednak kiedy krytyka była już zbyt duża postanowił stanąć w obronie Oliwii. Na jakiś czas oboje ograniczyli również dostęp do swoich kont społecznościowych. Pod koniec emisji czwartego sezonu okazało się, że Oliwia i Łukasz postanowili pozostać w małżeństwie. Produkcja pokazała również zdjęcie ciążowego brzuszka uczestniczki. Mały Franek urodził się dokładnie w Dzień Matki, kilka dni po emisji finałowego odcinka show, w którym poznali się jego rodzice. Oliwia i Łukasz dopiero teraz mogli spokojnie podziękować za wszystkie gratulacje, które...