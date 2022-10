"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta i Patryk nadal są małżeństwem? Zdradził ich drobny szczegół! 

Karol i Laura nieźle zaskoczyli fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" faktem, że są w związku. W końcu w programie dopasowano im zupełnie innych partnerów. To pierwszy tego typu zwrot akcji, który miał miejsce w polskiej edycji ślubnego eksperymentu. Nic dziwnego, że fani są wyczuleni teraz na każdy szczegół z życia swoich ulubieńców i zastanawiają się czy para kiedyś zdecyduje się na kolejny ślub, tym razem już nie taki eksperymentalny lecz z miłości. A może i ten już się odbył w tajemnicy? Nowe zdjęcie Karola i pewien szczegół, który na nim widać, daje wiele do myślenia... Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Laura droczy się z Karolem. Porównuje go do... "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol i Laura wzięli ślub? Karol i Laura ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " poznali się w marcu 2021 roku. Oboje wzięli udział w 5 edycji ślubnego show, jednak ich małżeństwa nie przetrwały próby czasu. Programowa relacja Karola z żoną była skomplikowana, a jej zakończenie nie było zaskoczeniem dla widzów. Nieco inaczej było z małżeństwem Laury. Widzowie mieli do niej lekki żal po tym, jak zdecydowała się na rozwód z Maciejem. Laura i Karol poznali się, gdy program z ich udziałem był już emitowany w telewizji. Początkowo rozwijali swoją relację z dala od zainteresowania internautów oraz mediów. Gdy ich słodka tajemnica wyszła na jaw, postanowili zabrać głos i ostatecznie potwierdzili, że są parą . Aktualnie zdecydowali się na wspólne zamieszkanie i od czasu do czasu dzielą się z fanami tym, co u nich słychać. Czy Laura i Karol mogą być już po ślubie? Plotki na temat ich ślubu pojawiają się już od dawna. Internauci zalali zakochanych pytaniami, tuż po tym, jak pokazali, że uczęszczają razem na kurs...