Maciek i Laura do tej pory wydawali się być najlepiej dobraną parą w " Ślubie od pierwszego wejrzenia ". Maciej zrobił ogromne wrażenie nie tylko na Laurze, ale również na widzach, kiedy wykazał się wyrozumiałością oraz spokojem podczas nerwowej uroczystości ślubnej. Podczas podróży poślubnej jednak ten czar zaczął pryskać... Wszystko przez szczerą rozmowę pomiędzy małżonkami. Maciej powiedział za dużo, a Laura... zaczęła się wycofywać. Boi się, że nie będzie w stanie zaakceptować tego faktu o swoim mężu... Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura podczas wesela zrobiła coś niesamowitego dla Macieja! Jego brat: "Uwielbiam ją za to!" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Jeden szczegół przekreślił związek Maćka i Laury? Maciej po rozstaniu rodziców i problemach alkoholowych mamy odnalazł ukojenie w modlitwie. Wiara w Boga pomogła mu wyjść na prostą i stała się nieodłącznym elementem jego życia. Nawet w podróż poślubną zabrał ze sobą Pismo Święte. Podczas pierwszej nocy po ślubie świeżo poślubieni małżonkowie ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " postanowili się sobie zwierzyć. Wyznanie Macieja związane z jego ogromną religijnością przeraziło Laurę. Nigdy jeszcze nie byłem tak szczęśliwy jak teraz jestem - wyznał Laurze Niestety nastawienie jego programowej żony nieco się zmieniło po jego zwierzeniach... Maciej zauważył, że coś nie gra, ale ma nadzieje, że Laura będzie wobec niego szczera. Wiesz co, fakt, że już jakaś obawa jest, że mamy to podejście do religii totalnie inne. Nie będę oszukiwać, że to odczuwam. Ty mówisz pięknie i to jest cudowne, jednak tutaj się pojawia ta moja obawa i to, że podchodzę do życia nie tak duchowo. I chciałabym, żebyś Ty to wiedział. Bóg dla mnie jest...