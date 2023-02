Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał nowe zdjęcie Laury, a przy okazji pochwalił się wspaniałą nowiną! Okazuje się, że zakochani podjęli bardzo ważną decyzję dotyczącą ich związku i wspólnego życia. Karol zdradził, że właśnie zamieszkał ze swoją partnerką! Laura przygotowała dla niego uroczą niespodziankę z okazji przeprowadzki. Spójrzcie tylko, jak powitała go w swoim domu. Laura i Karol zamieszkali razem Laura i Karol wzięli udział w piątek edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale eksperci nie dobrali ich w parę. Laura wyszła za mąż za Macieja, a Karol za Igę. Fani programu od samego początku byli zaskoczeni taką decyzją ekspertów i nie ukrywali, że ich zdaniem Laura bardziej pasowała do Karola. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Internauci miażdżą ekspertów: "Losowo by lepiej pary dobrano" Związki Karola i Igi oraz Laury i Macieja nie przetrwały, ale jakiś czas po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia 5" okazało się, że Karol i Laura postanowili dać sobie szansę i zaczęli się ze sobą spotykać. Zakochani początkowo ukrywali swój związek, ale w czerwcu br. Karol potwierdził związek z Laurą. Od tamtej chwili para coraz chętniej publikuje w sieci romantyczne zdjęcia i nagrania. Ostatnio Laura i Karol pojawili się w "Dzień Dobry TVN", gdzie m.in. zdradzili swoje plany na przyszłość. Byli uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywali wówczas, że chcą ze sobą zamieszkać. Pierwszą decyzją jaką podjęliśmy jest to, że Karol się do mnie przeprowadza- mówiła Laura. Karol i Laura zamieszkali razem Teraz okazuje się, że Karol właśnie przeprowadził się do Laury. Karol podczas relacji na InstaStories pokazał zdjęcie na...