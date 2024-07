1 z 18

Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" już 25 grudnia o 21.25 w TVP1, a w nim? Spotkają się rolnicy i rolniczki z trzech edycji programu. Co będą robić? Zanim zasiądą do wspólnego stołu, wszystko sami przygotują. Będą wspólnie gotować, ubierać choinkę, rozpalać w kominku. Każdy z rolników i rolniczek podzieli się informacjami, co aktualne się u nich dzieje. Czy każdy znalazł miłość? Rolnicy z pierwszej edycji "Rolnik szuka żony" będą w komplecie - Zbyszek, Stanisław, Grzegorz, Adam Kraśko, Paweł Szakiewicz z żoną. Z drugiej edycji show zobaczymy Annę Michalską, Rafała, Eugeniusza i Roberta z Agnieszką. Wiele wskazuje na to, że Robert i Agnieszka wkrótce zostaną rodzicami... Zabrakło Ani i Grzegorza, którzy też zostaną rodzicami i chyba daleka podróż byłaby dla Ani zbyt uciążliwa.

Z trzeciej edycji też zobaczymy wszystkich - Łukasza, Zbigniewa, Marka i Szymona oraz Monikę, a także parę, która jako jedyna postanowiła być razem po spotkaniu się dzięki show - Kasia i Dawid!

Zobaczcie zdjęcia ze świątecznego odcinka Rolnik szuka żony!

