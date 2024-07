Jedyna para, która zdecydowała się na wspólną przyszłość z Rolnik szuka żony 3, to niespodziewanie Kasia i Dawid! Ani Kasia - kandydatka Szymona, ani Dawid - kandydat Moniki, nie trafili do serc rolników, ale okazuje się, że przez program odnaleźli siebie nawzajem. Jak do tego doszło?

Reklama

- Na pierwszych nagraniach, spotkaliśmy się. Ten dzień był szczęśliwy dla mnie. Kasi pociąg uciekł, więc miałem tą możliwość ją podwieźć pod dom. Wracając już miałem myśli o tej tu obecnej Kasi - powiedział w finale Dawid.

- Zobowiązania sprawiły, że nie zastanawialiśmy się nad tym. Ja pojechałem do gospodarstwa Szymona, Potem Dawid napisał do mnie - jak na nagraniach? Potem napisał do mnie po swoich. Mieliśmy okazję po prostu wymienić wrażeniami - powiedziała Kasia. - To było nasze pierwsze spotkanie, potem umówiliśmy się na kolejne i to wszystko się potoczyło, że jesteśmy razem - powiedział Dawid.

- Chcemy razem zaryzykować i pójść dalej razem. Jesteśmy zaręczeni. - dodała Kasia.

- Bóg pokierował nasze drogi na wspólne tory.

- Kto szuka ten znajdzie, i widać znalazł.

Zobacz: Szczegóły nowego związku Marka z "Rolnik szuka żony"! Kim jest Ola? WIDEO

Dawid w programie, kiedy startował jako kandydat Moniki, powiedział że chciałby się zakochać i ma nadzieję, że w tym programie to nastąpi. Kasia też wierzyła, że uda się jej odnaleźć miłość.

- Myślę, że Pan Bóg dla każdego ułożył ścieżkę, którą nas prowadzi, wystarczy cierpliwie poczekać. Poznać zakończenie tej drogi.

Dawid hoduje papugi dla własnej przyjemności.

Zobacz także

Jestem poukładany i podchodzę do życia odpowiedzialnie - pisał w liście do Moniki.

Zobacz: Co działo się w finale "Rolnik szuka żony"? Tylko jedna para zaręczyła się, a Zbyszek rozstał się z Ireną! RELACJA

Monika była zachwycona Dawidem, bo miał szczery miły uśmiech, optymizm i jest bystrym chłopakiem. Jednak nie zaiskrzyło.

Jak na nią spojrzałem to pomyślałem jak jej nie wybrać, ma takie spojrzenie! Kasia jest damą, taką że, aż mnie to trochę onieśmiela - mówił o Kasi Szymon.

Fani programu bardzo im kibicują i są zachwyceni, że przynajmniej oni podeszli poważnie do życia i nie bawią się czyimiś uczuciami jak rolnicy.

A mi szczena opadła, bo pokazali rolnikom co to znaczy jeden impuls, jedna iskra żeby rozpalić ognisko - czytamy jeden z komentarzy.

Zobacz także: Kim jest nowy chłopak Moniki z Rolnik szuka żony 3? Nazywa się Filip... "Jest mocny, silny!" ZDJĘCIA

Kasia i Dawid znają się pięć miesięcy i się zaręczyli.

Facebook

Kasia była kandydatką Szymona. Jednak wydawało się, że Kasia najmniej starała się o Szymona lub to Szymon starał się o nią.

Facebook

Dawid był kandydatem Moniki z Rolnik szuka żony 3. Ale jako pierwszy pojechał do domu.

Facebook