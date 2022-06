"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin urodziła! Znamy płeć i imię dziecka [ZDJĘCIE]

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" pochwalili się radosną nowiną w walentynki. Już wiadomo, że za 4 miesiące na świecie pojawi się ich upragniona pociecha. Para jak na razie dawkuje emocje związane z tematem ciąży Marty, jednak na pytanie o płeć dziecka Paweł zdecydował się odpowiedzieć! Co zdradził? Sprawdźcie szczegóły! "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin i Paweł Bodzianny spodziewają się chłopca czy dziewczynki? Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" ukrywała ciążę przez pięć miesięcy. Czujni fani jednak od kilku tygodni domyślali się, że coś jest na rzeczy. Lekko zaokrąglony brzuszek i coraz bardziej luźne ubrania partnerki Pawła Bodziannego sprawiły, że internauci już od pewnego czasu zaczęli nawet pytać wprost, czy przypadkiem para nie spodziewa się dziecka. Zakochani nie mówili nic na ten temat aż do walentynek - to właśnie przed kilkoma dniami okazało się, że para rzeczywiście spodziewa się dziecka, a Marta Paszkin jest już w piątym miesiącu ciąży! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila świętuje urodziny! Przeszła metamorfozę: "Jak milion dolarów" Teraz fani zastanawiają się, czy para, która poznała się na planie 7. edycji "Rolnik szuka żony" spodziewa się chłopca, czy dziewczynki. Niektórzy są naprawdę bezpośredni i pytają Martę i Pawła o to wprost! - No i fajnie, gratki, a znacie płeć już? - napisała jedna z fanek. Paweł zdecydował się szczerze odpowiedzieć: - Jutro się dowiemy :) - odparł Paweł. Odpowiedź Pawła pojawiła się już przed kilkoma dniami, jednak w dalszym ciągu zakochani nie zdecydowali się oficjalnie ujawnić informacji dotyczącej płci dziecka. Wygląda więc na to, że na razie chcą nacieszyć się tą piękną wiadomością we...