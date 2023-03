"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin odebrała suknię ślubną. Kupiła ją na aukcji charytatywnej

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opowiedziała o narodzinach syna i zdradziła, czy jej mąż wspierał ją podczas porodu. Była uczestniczka randkowego hitu prowadzonego przez Martę Manowską opowiedziała, jak znosi połóg i jak na braciszka reaguje teraz jej córka, Stefania. Sprawdźcie, co powiedziała Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony"! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" o narodzinach syna Ponad dwa tygodnie temu Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami. Na świecie pojawił się wówczas syn pary, Adaś. Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" tuż po porodzie zachwyciła swoją figurą , a później zdradziła, co pomogło jej wrócić do formy sprzed ciąży. Teraz z kolei była uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories opowiedziała o porodzie i połogu! Niestety nie sprawdziło się, że drugi poród jest łatwiejszy, przynajmniej u mnie. Też inna sprawa, że Adaś był duży, 4200 i 60 centymetrów. Za to połóg jest teraz zdecydowanie przyjemniejszy - może też dlatego, że karmię- wyznała Marta Paszkin. Przy Stefanii to była walka o laktację, co mnie psychicznie i fizycznie wykańczało plus doszły inne połogowe problemy, a teraz jest luz, zobaczcie leżę sobie. Mam pomoc w postaci rodziców, męża- dodała. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Kamila chwali się weselną kreacją. Trudno oderwać wzrok Internauci pytali również, czy Paweł Bodzianny był obecny przy narodzinach syna i czy to właśnie on przecinał pępowinę. Marta Paszkin odpowiedziała, a przy okazji pokazała niepublikowane wcześniej zdjęcie z mężem i synkiem. Tak, przeciął pępowinę i był wspaniałym wsparciem podczas porodu- napisała Marta Paszkin. Zobacz także: "Rolnik szuka...