Choć od jej występu w programie "Rolnik szuka żony" minęło już sporo czasu, ona wciąż jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek tego show. Mowa oczywiście o Jessice Miemiec! Ostatnio mieliśmy okazję z nią porozmawiać - Jessica zdradziła nam sporo ciekawostek na temat swojego życia po programie. Jak się okazało, Jessica miała nawet narzeczonego, jednak związek nie przetrwał próby czasu. Co się stało?

Jessica Miemiec z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła między innymi, że jeszcze niedawno prowadziła swój własny biznes. Uczestniczka hitowego show stacji TVP miała swoje solarium, jednak gdy wybuchła pandemia, zdecydowała się na jego zamknięcie. Co więcej, Jessica przyznała również, że miała narzeczonego, jednak również w tej sferze nie wszystko poszło zgodnie z planem. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdradziła, dlaczego doszło do rozstania z jej narzeczonym.

- Nie cierpię po rozstaniu, pogodziłam się z tym. Rozmawialiśmy o tym, że się rozstajemy. On był też dużo starszy ode mnie - on miał 45 lat, ja miałam mniej, także to i tak by nie wyszło. Zbyt duża różnica - odpowiedziała Jessica.