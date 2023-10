Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" swoim ostatnim filmem opublikowanym w mediach społecznościowych wywołała prawdziwą burzę. Okazuje się, że internautki zwróciły uwagę na brwi rolniczki. Czyżby Małgosia Borysewicz zaliczyła wpadkę? Jedna z obserwatorek pisze wprost, że "coś poszło nie tak"! Rolniczka odpowiedziała!

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" coraz odważniej rozwija się jako Influencerka i nie tylko pokazuje, jak wygląda praca na gospodarstwie, ale prezentuje też kolejne, ciekawe stylizacje. Małgosia Borysewicz nie ukrywa również, że uwielbia dbać o siebie i ostatnio na jednym z filmów zaskoczyła metamorfozą brwi. Czarne, duże brwi są jednym z gorących trendów, ale zbyt mocny zarys, jaki zaprezentowała Małgosia Borysewicz zwrócił uwagę internautki.

Faktycznie coś poszło nie tak?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Tomasz szuka pierścionka dla Kasi? Uczestnik komentuje wymowne zdjęcie Klaudii

Małgorzata Borysewicz odpowiedziała i mówi wprost, że wszystko jest w porządku, a nadmiar henny po prostu się zmył i teraz brwi wyglądają naturalnie.

Wszystko Ok???? henna ma to do siebie, że się zmywa.