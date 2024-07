Pierwsze rozstanie w programie "Rolnik szuka żony 3"! W 10. odcinku wielkiego hitu Telewizji Polskiej doszło do zaskakujących wydarzeń. Okazało się bowiem, że Marek i Ania zdecydowali, że nie chcą być razem! Zaledwie tydzień po tym, jak Marek wybrał właśnie Anię na swoją potencjalną kandydatkę na żonę, wybranka rolnika przyznała przed kamerami, że nie chce się z nim spotykać. Ania nie ukrywała, że miała żal do Marka, że od czasu ich ostatniego spotkania, kiedy ją wybrał, nie próbował nawiązać z nią kontaktu. Uczestniczka show przyznała również, że od samego początku była zaskoczona, że Marek wybrał właśnie ją, chociaż ona sama tego nie chciała.

Marek potwierdził wątpliwości Ani i przyznał, że nie poczuł, żeby ona, ani pozostałe dwie kandydatki, były tymi wymarzonymi kandydatkami na żonę. Ania ostatecznie powiedziała, że chce zakończyć swój udział w programie i nie chce kolejnych spotkań z Markiem. Okazuje się jednak, że rozstanie z Anią nie załamało Marka- co więcej, rolnik stwierdził, że to była dobra decyzja a on sam wyrusza właśnie na... kolejną randkę!

Nie pojadę na romantyczną randkę, Ania definitywnie powiedziała, że już dalej nie bierze udziału w programie czyli romantycznej randki nie będzie. W sumie dobrze, bo ona by nie była romantyczna, byłaby raczej przykra. Myślę, że bardzo dobrze tak się skończyło. Dla mnie program się nie kończy, on trwa i szansa na znalezienie kobiety dalej trwa. Poza programem piszą do mnie dziewczyny, piszą od samego początku o wizytówki. Dlatego postanowiłem też tak samo dać im szansę i w tej chwili jadę spotkać się z jedną z nich. Jadę do dziewczyny.

Jesteście zaskoczeni? My bardzo! Już nie możemy doczekać się kolejnego odcinka programu "Rolnik szuka żony"!

