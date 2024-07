Zbigniew z Rolnik szuka żony 3 nie przestaje zaskakiwać. Jest chyba najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem show, niektórym fanom podoba się jego zachowanie, a zaraz niektórzy go hejtują. Jednak ostatecznie po finale rolnik bardzo stracił oczach widzów, bo po tym jak zadeklarował, że chce być z Ireną i zapowiadał nawet ślub - okazało się że przez dwa miesiące nie odezwał się do Ireny, a nawet zapowiedział, że może zacznie kontynuować znajomość z Bogusią, którą wcześniej odrzucił!

Bogusia, wyznała w finale show, że zależy jej na Zbyszku i liczy chociażby na znajomość koleżeńską. Zbyszek mówi, że czas pokaże, co z tego będzie. Za to z Ireną to definitywny koniec. Po gorącej randce i naciskach na ślub emocje opadły.

Sytuacja między nami powoli zmierza do zakończenia związku. Nie widzieliśmy się od około dwóch miesięcy - wyznaje Irena.

Dlaczego? Zbigniew tłumaczy, że miał dużo pracy. Fani jednak podejrzewają, że do Zbigniewa po programie zaczęły odzywać się różne panie i rolnik zaczął przebierać w znajomościach... Krytykują też Bogusie, która nie odpuszcza. Komentarze pod adresem Zbigniewa i Bogusi są bezlitosne.

Ale Bogusia zadowolona... Niby taka ciepła, a w rzeczywistości żmija - czytamy komentarz na Facebooku Rolnik szuka żony.

Powiem szczerze - szok! Myślałam, że Zbysiu z Irenką żyją długo i szczęśliwie, a tu taka kiszka... No coz, życie. Bogusia dostała drugą szansę od losu... może tym razem się uda.

Zbyszek to facet niedecyzyjny i jeśli mogę tak to ująć prymitywny. Wiecznie zęby suszy i nie potrafi zaoferować kobiecie czegoś poważnego. Irenkę wybrał przede wszystkim dlatego, że jest młoda w porównaniu do pozostałych kandydatek i atrakcyjna fizycznie (to są jego słowa). W finałowym odcinku programu Irena wyznała, że ten ich związek jest niestety u kresu, ponieważ Zbigniew nie znajduje choć chwili czasu, aby spędzić z nią choćby weekend nad morzem nad którym on nigdy nie miał okazji być....Jestem zdegustowana zachowaniem tego faceta, żenada jak dla mnie...

Ale desperatka z tej Bogusi....Jak jej nie wybrał, to taka mądra była,że żadnego kontaktu między nimi nie będzie...A teraz jak się oczka świecą, że z Irenką nie wychodzi...Żmija.

Erotoman gawędziarz. Irenka pewnie byla niedostępna dla niego wiec odrzucil ja. Tylko mu łapy chodzily jak by tu dotknąć biust u którejś.

Największe rozczarowanie tej edycji. Facet sam sobie zaprzecza.. mówi jedno, robi drugie.. Najpierw robi kobiecie nadzieję, a potem jednak się wycofuje.. tchórz i tyle.. a pani Irenka widać mądra i konkretna kobieta, wiec może i dobrze,że nie są razem, zasługuje na kogoś na swoim poziomie, a nie na kogoś takiego jak Zbyszek.. wstyd!

Na miejscu Irenki wzięłabym tego erotomana za fraki i powiedziała mu co o nim myśle przed kamerą... najpierw chciał pomacać i szybki ślub, a jak sie zawahała to przerzucił sie na "namiętną" Bogusię... co za typ.

Czy myśleliście, ze Zbigniew i Irena wezmą jednak ślub po programie?

Dlaczego fani programu są zniesmaczeni zachowaniem Zbigniewa? Bo tak zachowywał się w programie.

Zbigniew jest bohaterem memów! Najczęściej jak próbował nauczyć Bogusię strzelać.

Zbigniew z Rolnik szuka żony nadal szuka tej jedynej.

Irena najpierw wygrała z Bogusią, a teraz przegra z nią walkę o serce Zbyszka?