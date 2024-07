1 z 6

Za nami drugi odcinek "Rolnik szuka żony 3". Co się działo w show? Tym razem rolnicy poznawali wszystkich kandydatów i kandydatki, których wybierali z listów. Kobiety i mężczyźni przyjechali z całej Polski na to jedno krótkie spotkanie. To spośród nich każdy wybierze po 3 osoby, z którymi chce dalej spotykać się z programie.

Rolniczka Monika i rolnicy Zbigniew, Szymon, Łukasz i Marek po krótkich rozmowach i obejrzeniu kandydatek i kandydatów, w następnym odcinku będą musieli podziękować za przyjazd kilku swoim wielbicielom i wielbicielkom, a tylko trzy osoby zaprosić do swojego domu i dalszego udziału w programie.

Zobaczcie w naszej galerii wszystkich kandydatów i kandydatki do serc naszych rolników i rolniczki. Przeczytajcie też opisy kim są i czego pragną w życiu. Kto według Was ma najfajniejsze grono kandydatów w Rolnik szuka żony i będzie mu trudno wybrać?

Zobacz także: Rolnik szuka żony 3, odcinek 1. Poznaj uczestników programu! Szymon, Łukasz, Marek, Zbigniew i Monika!