Roast Kuby Wojewódzkiego nie zostanie wyemitowany przez stację TVN? Taka informacja pojawiła się dziś na Facebooku showmana. Czy to faktycznie prawda? Stacja od kilku dni promowała program, który miał mieć swoją premierę 16 lutego. Czy to zatem możliwe, by w niemal ostatniej chwili wycofała się z emisji programu? Wpis Kuby Wojewódzkiego na portalu społecznościowym wydaje się nie pozostawiać wątpliwości.

Reklama

WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, ŻE ROAST KUBY WOJEWÓDZKIEGO... N I E POJAWI SIĘ W TVN. wszystkim którzy byli dziękuje i gratuluje

reszcie współczuje k. - napisał dziennikarz.

Czym jest roast?

Przypomnijmy, że roast to format programu, który jest niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych. To forma stand-upu, w której jedna osoba jest wystawiana na docinki innych uczestników show. Atakowany ma zaledwie chwilę na szybką ripostę. Jest to specyficzna forma programu rozrywkowego, w której nie brakuje kontrowersji i dwuznacznych żartów. Oczywiście wszystko ma służyć dobrej zabawie. W odcinku specjalnym programu Kuby Wojewódzkiego udział wzięli: Abelard Giza, Cezary Jurkiewicz, Michał Kempa, Dawid Podsiadło, Sebastian Rejent, Piotr Kędzierski, Anna Dereszowska i Antoni Syrek-Dabrowski. Czy uczestnicy posunęli się za daleko, a producenci zadecydowali, że program nie nadaje się do emisji? A może to kolejny "żart" Kuby, który za chwilę zostanie zdementowany?

AKTUALIZACJA

Zobacz także

Kilka minut temu na instagramowym profilu stacji TVN pojawiło się zdjęcie płaczącej Ani Dereszowskiej z zachętą do oglądania show. Jedna z fanek stacji zapytała wprost, czy program będzie można obejrzeć w TVN-ie. Stacja nie odpowiedziała na pytanie! Kilka minut później zdjęcie zniknęło z profilu stacji. To samo zdjęcie pojawiło się natomiast na Instagramie Kuby Wojewódzkiego. O co w tym wszystkim chodzi? Zapewne wkrótce się dowiemy.

Zobacz też: Kuba Wojewódzki doprowadził Annę Dereszowską do łez! Zobaczcie koniecznie! WIDEO!

Kuba Wojewódzki poinformował, że roast z jego udziałem nie zostanie pokazany w TVN.

Facebook

Kuba Wojewódzki słynie z kontrowersyjnego poczucia humoru.

Anna Dereszowska popłakała się podczas nagrania programu Kuby: