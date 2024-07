W sobotę w Pytaniu na śniadanie Marzena Rogalska brała udział w magicznej sztuczce. Prezenterka TVP miała zgnieść torbę, gdzie wcześniej włożone były pionowo grube gwoździe. Marzena miała zgnieść torbę, gdzie gwoździa miało już nie być.... Niestety sztuczka się nie udała i Marzena Rogalska z całej siły dłonią zgniotła torbę, gdzie nadal był gwóźdź. Zaczęła krzyczeć z bólu!

Wypadek w "Pytaniu na Śniadanie" stał się tematem do komentowania przez zagraniczne media. Niestety temat ugryzły w nieco żartobliwy sposób, choć wypadek wyglądał bardzo poważnie!

Prawie się udało... Bolesne chwile niezdarnego polskiego magika, który próbował pokazać sztuczkę w telewizji na żywo, ale przebił rękę prowadzącej gwoździem! - czytamy w Daily Mail. - W telewizji często możemy zobaczyć popisy magików, a sam Pan Ząbek ma już na swoim koncie występy w polskiej edycji „Mam Talent”, więc na pewno było odpowiednio przygotowany - możemy przeczytać dalej w tym samym dzienniku.

"The Sun" poszło w tą samą stronę:

Ostry koniec kija. Wszystko kończy się bardzo źle, gdy magik wbija rękę prezentera podczas triku na żywo w tv - czytamy w The Sun. - Sztuczka pod nazwą „rosyjska ruletka” nie poszła zgodnie z planem, a Marzena Rogalska, godząc się na udział w show, dostała więcej niż się spodziewała!

Niestety, to co stało się w "Pytaniu na Śniadanie" nie jest powodem do śmiechu. Sama Marzena Rogalska już poinformowała, że na szczęście nic poważnego się jej nie stało i prosiła, żeby nie hejtować magika Ząbka, ponieważ to był tylko wypadek i on sam nie chciał zrobić jej krzywdy.

Życzymy Marzenie szybkiego powrotu do zdrowia!

Zagraniczne media śmiały się z wypadku.

Dobrze, że nic poważnego się jej nie stało!