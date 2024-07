Czy będzie druga edycja programu "Azja Express"? Piotr Stramowski zdradził, że tak! Okazuje się, że trwają już prace nad nowym sezonem show! Co więcej, aktor wygadał się, że dostał propozycję udziału w hitowym programie stacji TVN. Weźmie w nim udział? Polecamy: 7 sprawdzonych pomysłów na tanie wakacje za granicą

Podejrzewam, że to jest fajna przygoda. Ale z tego co wiem, to kiedy będzie kręcone, nie mam czasu, żeby pojechać. Propozycja była do pierwszej edycji, ale wiem, że wstępnie już są chyba jakieś drugie terminy. No i niestety nie będę mógł pojechać - powiedział Piotr Stramowski w wywiadzie dla Party.pl.

To może w takim razie trzecia edycja "Azji Express"? Myślicie, że Piotr miałby ochotę się skusić? Odpowiedź w naszym wideo. My chętnie widzielibyśmy go w parze z żoną Kasią Warnke! Co sądzicie o takim duecie?

