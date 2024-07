Piggy i Kermit rozstali się po 40 latach! Szok? Fani "Muppetów" już pogodzili się z tym faktem. Przypominamy oświadczenie Żaby Kermita:

Po dokładnym przemyśleniu, rozmyślnej powadze i poważnych kłótniach, podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszego romantycznego związku. Będziemy nadal pracować w telewizji oraz we wszystkich mediach znanych obecnie i stworzonych w przyszłości w ciągu całej wieczności w całym Wszechświecie. Teraz jednak wiedziemy odrębne życia i zamierzamy widywać się z różnymi ludźmi, świniami, żabami, etc. To nasz jedyny komentarz w tej prywatnej sprawie... chyba że trafi się dobra oferta. Dziękujemy za zrozumienie.