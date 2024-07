1 z 6

Paulina Sykut w 3. odcinku "Tańca z gwiazdami". Gwiazda Polsatu trzy tygodnie temu wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim. Paulina na kilka miesięcy zniknęła z mediów, gdy na świat przyszła jej córka Róża i to opiece nad nią całkowicie się poświęciła, ale teraz gwiazda wróciła do pracy, co bardzo ucieszyło jej fanów. Sykut prowadzi "Taniec z gwiazdami", pojawia się na salonach oraz jest bardzo aktywna w sieci - pokazuje nie tylko zdjęcia ze swoją córką Różą, ale również chwali się tym, co robi na co dzień. Ostatnio gwiazda pokazała swoim fanom swoją nową fryzurę. Teraz w "Tańcu z gwiazdami" po raz pierwszy zaprezentowała się w niej publicznie. Widzicie różnice :)? Zobaczcie zdjęcia Pauliny Sykut z 3. odcinka Tańca z gwiazdami! Gwiazda prowadzi program w uroczej, srebrnej sukience, która podkreśliła jej świetną figurę i wyeksponowała biust! Zobaczcie zdjęcia!

