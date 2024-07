1 z 6

Paulina Sykut zmieniła fryzurę! Gwiazda Polsatu zdecydowała się na odświeżenie wizerunku na wiosnę. Prezenterka rezygnowała z koloryzacji typu ombre na rzecz jednolitego, głębokiego brązu w ciepłym odcieniu. Taki kolor idealnie pasuje do typu urody Pauliny Sykut. Jest klasyczny i bardzo stylowy. Gwiazda nieco podcięła końcówki, by nadać fryzurze ładny kształt. Choć zmiana jest niewielka, to widać, że Paulina Sykut jest bardzo zadowolona z efektu pracy fryzjerki. Sama jednak zażartowała, że różnica jest minimalna. ;)

Szaleństwo. Kolor zrobiony. Włos przycięty. Czyste szaleństwo - pochwaliła się na Instagramie.

