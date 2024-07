Paulina Młynarska i Dorota Wellman rezygnują z "Miasta Kobiet"! Taka wiadomość pojawiła się na Facebooku Pauliny, która tłumaczy, że czas na nowe wyzwania. Kto je zastąpi! Walka o pracę może być zacięta!

Reklama

Paulina Młynarska i Dorota Wellman odchodzą z Miasta Kobiet

Paulina na swoim Facebooku napisała, dlaczego wraz z Wellman rezygnują z "Miasta Kobiet". Podziękowała widzom za wspólnie spędzony czas i zaznaczyła jednak, że nie żegnają się z telewizją na zawsze:

Kochane widzki, cudowni widzowie! Po 11 latach istnienia Miasta Kobiet na antenie TVN Style i 4 latach naszej współpracy, która zaowocowała, setkami programów, wspólnie napisaną książką "Kalendarzyk niemałżeński" i naszą przyjaźnią, nadszedł czas, by każda z nas ruszyła ku nowym, zawodowym przygodom! Rozstajemy się z Miastem Kobiet, ale nie z sobą i nie z wami! Trzymajcie kciuki za nasze nowe projekty, w których obie zawsze będziemy stały po stronie kobiet. My też wzajemnie za siebie trzymamy! Dziękujemy wam za te wspólne lata! Do zobaczenia!!!! Dorota Wellman i Paulina Młynarska

"Miasto kobiet" to talk-show emitowany na antenie TVN Style od samego początku jej istnienia, czyli od 2004 roku. Co sezon formuła tego programu zmienia się. Dotychczasowymi prowadzącymi show były m.in. Beata Sadowska, Marzena Rogalska czy Jolanta Pieńkowska. Kto teraz pojawi się w tej roli? Może będzie to Agnieszka Szulim? A może Anna Kalczyńska? Przekonamy się już niebawem.

Żałujecie?

Zobacz także

Zobacz także: Paulina Młynarska pokazała zdjęcie sprzed 23 lat! Została wtedy mamą... Jak wyglądała?

Paulina Młynarska i Dorota Wellman odchodzą z Miasta kobiet

Kochane widzki, cudowni widzowie! Po 11 latach istnienia Miasta Kobiet na antenie TVN Style i 4 latach naszej współ...

Posted by Paulina Młynarska on 10 grudnia 2015

Paulina Młynarska odchodzi z Miasta kobiet. Co dalej z jej karierą?

Reklama

Dorota Wellman prowadzi Dzień Dobry TVN. Czy szykuje się jej nowy program?