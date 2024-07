Paulina Młynarska pokazała na swoim Facebooku zdjęcie sprzed 23 lat, kiedy to została mamą Alicji! Jak kiedyś prezentowała się dziennikarka TVN Style? W ogrodniczkach i czerwonym swetrze - bardzo stylowo...

Dziś córka gwiazdy Alicja jest już dorosłą kobietą, współautorką książki napisanej z mamą "Kochaj i rozmawiaj". Ma z mamą bardzo dobry kontakt.

Cieszy nas to, że gwiazdy coraz częściej pokazują zdjęcia z przeszłości. Są świetne!

Paulina Młynarska na zdjęciu sprzed lat:

23 lata temu zostalam mama! Dzis to male ma wiecej lat niz ja na zdjeciu.

