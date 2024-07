Patryk Pniewski wygrał Taniec z Gwiazdami? Według jego fanek (a jest ich dziesiątki tysięcy) tak! Wielbicielki aktora "Pierwszej Miłości" przyznały mu własnoręcznie zrobioną Kryształową Kulę:

Wygrałem Taniec z Gwiazdami, to nagroda od moich fanów, Tylko gdzie jest moje 100 tysięcy?

Patryk zdradził nam również, co dalej z jego karierą i życiem. Czy planuje dalej tańczyć? Ta odpowiedź Was zaskoczy!

tak na prawdę to ja wygrałem taniec z gwiazdami ???????? #tanieczgwiazdami

Posted by Patryk Pniewski on 13 listopada 2015