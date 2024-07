Programy typu talent show są trampoliną do kariery wielu młodych ludzi, którzy dzięki udziałowi w show mogą pokazać swój talent całemu światu. Sukcesy uczestników tego typu programów sprawiają, że powstają kolejne edycje oraz nowe formuły. W Polsce do najpopularniejszych programów tego typu zaliczyć możemy "X-Factor", "Must be the music" oraz "Mam talent", który jako jeden z nielicznych daje możliwość zaistnienia osobom z talentem innym niż wokalny. Przypomnijmy: Polak, który zachwycił jurorów brytyjskiego "Mam talent"

W brytyjskiej edycji kilka dni temu zjawiła się 80-letnia Paddy z dużo młodszym partnerem Nico. Para postanowiła zatańczyć przed jurorami salsę. Początkowo występ był nudny i bez zaskoczeń. Dopiero kiedy Simon nacisnął przycisk oznaczający znudzenie, staruszka pokazała na co naprawdę ją stać. Show, które zobaczyli jurorzy jak również widownia wprawiło ich w osłupienie.

Koniecznie zobaczcie jeden z najlepszych występów w historii show, który w ciągu kilku dni zanotował prawie 9 milionów odsłon na Youtube.

