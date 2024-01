Sara to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych bohaterek 10. edycji "Rolnik szuka żony" i choć od jej występu w show minęło już trochę czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. I właśnie w tym miejscu Sara zorganizowała Q&A, podczas którego odpowiadała na najbardziej nurtujące fanów pytania. Jedno z nich dotyczyło jej wyjątkowej znajomości z pewną osobą z 10. edycji programu. Sara przyznała wprost, że to najlepsze, co spotkało ją dzięki udziałowi w "Rolniku".

Sara z "Rolnik szuka żony" o wyjątkowej znajomości z programu

Udział Sary w 10. edycji "Rolnik szuka żony" niestety nie przyniósł jej miłości - jak wiadomo, jej relacja z Arturem rozpadła się tuż przed finałem programu. Jak się jednak okazało, Sara dzięki programowi poznała wyjątkową osobę, z którą przyjaźni się do dziś. Mowa o... Blance, innej kandydatce Artura! Ostatnio podczas Q&A Sara opowiedziała o łączącej ich przyjaźni.

Sara przyznała swoim fanom wprost, że nie żałuje udziału w 10. edycji "Rolnik szuka żony" właśnie ze względu na Blankę! Przyznała, że gdyby miała pewność, że spotka ją w programie, to bez wahania zgłosiłaby się do "Rolnika" po raz drugi. Jak widać "Rolnik szuka żony" pomaga znaleźć nie tylko miłość, ale też wspaniałe przyjaźnie!

Ta pani to najlepsze, co mnie spotkało w tym programie. To zdecydowanie więcej niż mogłam sobie wymarzyć. Ani trochę nie żałuję udziału w programie, ponieważ gdybym go nie wzięła, prawdopodobnie byśmy się nie poznały. Powiem nawet, że gdybym miała pewność, że ona tam będzie, wzięłabym udział drugi raz - wyznała szczerze Sara

Spodziewaliście się, że Sara i Blanka z 10. edycji "Rolnik szuka żony" tak bardzo się zaprzyjaźniły? W tym miejscu warto dodać, że Blanka z "Rolnika" niedawno pokazała swojego nowego partnera. Z kolei Sara w swoim najnowszym Q&A wyznała, że jest szczęśliwą singielką.