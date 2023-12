Nicola z "Rolnik szuka żony" w programie naprawdę zauroczyła się Dariuszem, jednak zachowanie rolnika w stosunku do młodej dziewczyny pozostawiało wiele do życzenia. Jak Nicola wspomina rozstanie? Kandydatka Darka nie ukrywa, że pierwsze dwa tygodnie były naprawdę ciężkie, a jej bliscy też przeżywali to, co zobaczyli na ekranie.

Nicola z "Rolnik szuka żony" podsumowuje relację z Darkiem

Rozstanie Nicoli i Darka z 10. edycji "Rolnik szuka żony" odbiło się szerokim echem w mediach, a po finałowym odcinku na rolnika spadła fala hejtu, podobnie, jak na Artura i Waldemara. Teraz Nicola w wywiadzie dla Party.pl wróciła wspomnieniami do tych wydarzeń i nie ukrywa, że rozstanie był dla niej ciosem:

Był to dla mnie cios i to dość mocny, bo ja dałam jednak dużo z siebie w tej relacji, nawet może za dużo. Ten pierwszy tydzień, czy dwa tygodnie były naprawdę ciężkie. I to nie chodzi o to, że on ze mną zerwał, ale sposób, w jaki to zrobił.

Nicola zdradziła też, co powiedział Darek w odpowiedzi na pytanie, dlaczego to właśnie ją wybrał w początkowym etapie programu. Kandydatka Darka dodała, że ten fragment nie został pokazany w telewizji, ale nie usłyszała nic romantycznego tylko kilka słów o jej wyglądzie:

Nie ukrywajmy, jesteś bardzo atrakcyjna powiedział Darek.

Nicola nie ukrywa, że ona sama dość długo była zauroczona Darkiem i dopiero po rewizycie zaczęła zdawać sobie sprawę z jego obojętności, która widocznie narastała. Uczestniczka dodaje, że dwa pierwsze tygodnie, może trzy były takie, jak powinny wyglądać w związku, a potem wszystko się zmieniło i dodaje:

Randka na zamku to nie była randka moich marzeń. podsumowała uczestniczka.

Nicola nie ukrywa, że nie ma za złe Dariuszowi, że z nią zerwał, ale forma rozstania pozostawia wiele do życzenia. Tym bardziej, że otrzymała taką wiadomość po tygodniowym pobycie u rolnika.

Żadnego dnia mi nie powiedział, że nie chce ze mną być, tylko zachowywał się zimno totalnie w stosunku do mnie. Pracowaliśmy razem, ja starałam się dać z siebie wszystko. Ja żyłam tak, jak oni żyją na gospodarstwie na co dzień, ale no czułam, że coś się może skończyć. Ja pytałam codziennie: czy wszystko ok? On odpowiadał, że tak i ja sobie wymyślam. Na drugi dzień byłam w pracy i dostałam wiadomość, że przykro mu, ale nic z tego nie wyjdzie.

Sądzicie, że Dariusz faktycznie powinien pokazać więcej klasy przy rozstaniu? Szczególnie, że doskonale widział zaangażowanie Nicoli.

