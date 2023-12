Darek z "Rolnik szuka żony" podpadł widzom po tym, jak potraktował Nicolę. Rolnika nic sobie z tego nie robił i stwierdził, że nie nic takiego się nie stało. Teraz uczestnik show postanowił zabrać głos i odniósł się do kulis program oraz tego, jak pewne rzeczy zostały przedstawione. 27-latek po raz pierwszy odniósł się do kontrowersyjnych momentów z finału.

Po finale Darek z 10. edycji miłosnego hitu TVP musiał zmierzyć się z ogromną krytyką po tym, jak potraktował swoją wybrankę. Nicola z "Rolnik szuka żony" ujawniła wiadomość od rolnika, która była dla niej ciosem. Uczestnik show zapewniał w finale, że nie czuł się winny po rozstaniu ze swoją partnerką i po prostu postąpił w zgodzie ze sobą. Teraz rolnik postanowił odnieść się do finału w rozmowie z "Faktem", w której ujawnił, że produkcja nie pokazała kluczowych momentów.

Sposób, w jaki to było przedstawione, też był sporo mijający się z prawdą. Widocznie produkcja miała taki zamysł i tak to pokazała

W dalszej części Darek z "Rolnik szuka żony" nawiązał do sms'a, którego wysłał do Natalii po zakończeniu relacji z Nicolą. Rolnik postanowił wytłumaczyć się, dlaczego nie widzi w tym nic złego.

Ja sprawę z Nicolą zakończyłem 9 września i od tamtej pory nie mam z nią kontaktu. Wszystko jej wyjaśniłem. Nie mam, o czym z nią więcej rozmawiać. Wiadomość do Natalii napisałem 17 września, a wtedy już byłem wolnym człowiekiem, więc nie rozumiem, dlaczego zostało to tak pokazane. Nie mam wpływu na to

— dodał.