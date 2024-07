"Nasi w mundurach" to nowe show TTV, które już niebawem trafi na antenę stacji. Wśród uczestników znani i lubiani bohaterowie innych kontrowersyjnych formatów, m.in. mąż Anny Renusz - Mateusz "Tarzan" Leśniak z "Królowych życia", czy uwielbianych przez fanów "Goggleblebox" Joachim Zeiske. Na czym będzie polegać nowe show i kiedy premiera? Sprawdźcie!

"Nasi w mundurach" - nowe show z udziałem gwiazd na antenie TTV

TTV niewątpliwie jest mistrzem kontrowersyjnych formatów, jak "Down The Road", "Damy i Wieśniaczki", czy "Królowe życia". I choć to ostatnie show już na dobre zniknęło z ramówki stacji, bohaterowie programu zdecydowanie nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony fanów. Po wielkim finale 2. edycji "99 - Gra o wszystko", w której zobaczyliśmy m.in. gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem", czy "Królowe życia", przed nami kolejny format, w którym wystąpią dobrze znani i lubiani celebryci.

"Nasi w mundurach" to nowe show TTV, które jest polską wersją norweskiego formatu "Celebrity Task Force"! Ośmiu mężczyzn znanych ze stacji TTV przejdzie wymagające szkolenie wojskowe.

- Przed nimi 12 dni ciężkich ćwiczeń i cel – ukończenie wojskowego szkolenia! Nie będzie lekko! Na wodzie, lądzie oraz w powietrzu – uczestnicy będą zdobywać nowe umiejętności, które mogą przydać się w wielu ekstremalnych sytuacjach - informuje stacja TTV.

Mat. prasowe

Pod bacznym okiem dowódców służb mundurowych z wieloletnim doświadczeniem, będą trenować: Jan Pirowski, gwiazdor "Złomowiska" - Piotr "Stalowy" Sikora, "Pan Serce" z show "Pałacowe Love" - Maciej Liziniewicz, gwiazdorzy "Gogglebox. Przed telewizorem" - Krzysztof Ufnal, Damian Nagana, Andrzej Gąsienica i Joachim Zeiske oraz Mateusz "Tarzan" Leśniak z "Królowych życia".

- Sprawdzą, czy potrafią odnaleźć się w trudnych warunkach i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich. W ostatnim odcinku tylko wybrani będą mogli przystąpić do finałowego zadania - zapowiada TTV.

Na czym będzie polegać finałowa próba? Który z panów wykaże się największą wytrwałością? Tego dowiemy się już niebawem. Premiera programu "Nasi w mundurach" już 25 października o godz. 22:00 na antenie TTV. Będziecie oglądać?

