Program "Gogglebox" od lat dostarcza rozrywki widzom stacji TTV, a jego bohaterowie stali się prawdziwymi gwiazdami! Wszyscy doskonale znamy Sylwię Bombą, Mateusza Borkowskiego, czy Agnieszkę Kotońską, bez których ciężko wyobrazić sobie to show. Ostatnio jednak fani "Gogglebox" dowiedzieli się, że jedna z ich ulubienic żegna się z programem na dobre! Mowa o Ewie Mrozowskiej, która zrezygnowała z programu "Gogglebox" po 8 latach!

- To już koniec mojej przygody w #gogglebox ! Po 8latach komentowania dla was, muszę się pożegnać ???? Zasady którymi kieruje się w życiu, uniemożliwiły mi dalszy udziału w programie! ???? Może to dobrze, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść! W końcu byłam w Gogglebox od pierwszego odcinka, ale łezka kręci się w oku ???? - pisała wówczas Ewa Mrozowska.