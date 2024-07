Michał Rudaś kolejnym uczestnikiem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Informację o jego uczestnictwie w show podał "Fakt". Michał Rudaś śpiewa chórkach w programie "Jaka to melodia?", więc większość widzów z pewnością go kojarzy. Wokalista dołączy do Joanny Moro i Radosława Pazury. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak artysta poradzi sobie na scenie i czy posiada umiejętności aktorskie.

Reklama

Kilka dni temu pod znakiem zapytania stanął udział w programie Joanny Moro. Aktorka doznała kontuzji, ale na szczęście już powoli wraca do zdrowia, a jej fani mogą odetchnąć z ulgą. W gronie artystów zobaczymy też Radosława Pazurę, który miał pojawić się w poprzedniej edycji. Niestety ze względu na inne zobowiązania zawodowe nie mógł tego dokonać.

My z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a Wy?

Zobacz także

Zobacz: Jak wiele pamiętasz ze wszystkich edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Sprawdź się w QUIZIE!

Michał Rudaś wystąpi w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

ONS

Reklama

W programie weźmie udział też Joanna Moro