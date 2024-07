Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, choć są już małżeństwem, świętowali wieczory kawalerskie i panieńskie tuż przed ślubem kościelnym (ten już pod koniec czerwca tego roku). Przyjaciółki Marty porwały ją do Wrocławia, zaś koledzy Pawła przygotowali dla niego sporo atrakcji w Sopocie! Co ciekawe jednak, Paszkin wzięła ze sobą dzieci. Dlaczego?

Reklama

Paszkin i Bodzianny z "Rolnik szuka żony" imprezują przed ślubem

W marcu 2022 roku Paweł Bodzianny i Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" wzięli cywilny ślub. Od razu jednak zaczęli planować ceremonię kościelną. Ich wesele zbliża się wielkimi krokami - z tej okazji oboje wybrali się na wieczory, kolejno panieńskie i kawalerskie.

Dla Marty Paszkin przyjaciółki zorganizowały jej imprezę we Wrocławiu. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" na wyjazd wzięła ze sobą... dzieci - kilkuletnią Stefanię oraz Adasia, którego urodziła rok temu. Jej fani od razu zwrócili na to uwagę, Marta dostała szereg wiadomości, że to po prostu niesprawiedliwe. Co na to Paszkin?

Instagram/marta_paszkin

Instagram/marta_paszkin

Okazuje się, że przyjaciółki o wszystkim pomyślały i do Wrocławia zaprosiły również rodziców Marty, którzy opiekowali się Stefanią i Adamem:

Dostałam wiadomości, że to mega nie fair, że mąż się bawi a ja z dziećmi, że chociaż jedno mógł wziąć, a ja właśnie bawiłam się, stało się tak dlatego, że przyjechali moi rodzice się zająć nimi, więc najbardziej wzruszający moment - mówiła Paszkin na InstaStories!

Instagram/marta_paszkin

Marta Paszkin imprezę zakończyła więc koło pierwszej w nocy i wróciła do hotelu. Jak zaś wyglądał wieczór kawalerski Pawła?

Zobacz także

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta i Paweł pokazali zdjęcia z wesela. Fanka: "Super wyglądacie, śliczna sukienka"

Instagram/marta_paszkin

Paweł Bodzianny wraz z kolegami i bratem, Robertem, bawili się w Sopocie - m.in. na domówce w domu. Potem ruszyli na miasto, nie obyło się również bez rejsu motorówką!

Instagram/marta_paszkin

Instagram/marta_paszkin

Paszkin, która zobaczyła nagrania z imprezy męża, skomentowała krótko:

Panowie widzę, że też się dobrze bawili.

Warto dodać, że Paszkin i Bodzianny nie są jedyną parą z "Rolnik szuka żony", która wkrótce weźmie ślub. Na swój wielki dzień czekają również Ada i Michał z 9. edycji show oraz Joasia i Kamil z 8. odsłony programu.

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Tak wyglądał wieczór panieński Adrianny. Partnerka Michała pokazała mnóstwo zdjęć