Sypią się gratulacje pod adresem Alicji Sękowskiej, która dopiero co została mamą! Prezenterka kilka miesięcy temu zniknęła z mediów, by w spokoju przeżyć wyjątkowy stan. Teraz pokazała pierwsze zdjęcie maleństwa.

Zapewne w zdecydowanej większości Alicja Sękowska jest kojarzona prze widzów TVP, bowiem właśnie z tą stacją jest związana od dawna. Pojawiła się chociażby w programie: "Alarm" oraz "W kontrze", a także w autorskim formacie "Ale się dzieje". Prezenterka była bardzo aktywna zawodowo, aż do momentu, gdy kilka miesięcy temu poinformowała, że zamierza sobie zrobić przerwę.

Kochani, robię sobie przerwę od telewizji i przez jakiś czas nie zobaczycie mnie na antenie. To dla mnie decyzja dużego kalibru, bo nigdy wcześniej nie miałam tak długiej zawodowej przerwy, jednocześnie czuję, że jest ona dla mnie bardzo naturalna i zgodna z tym co podpowiada mi serce. Zatem… do zobaczenia

- pisała w sieci.