Macademian Girl zdradziła, jakie pytania pojawiają się w ankiecie na koniec każdego odcinka programu "Agent"! Okazuje się, że nie są one najłatwiejsza i cały czas trzeba być mocno skupionym i zwracać uwagę na detale. Ci, którzy najsłabiej poradzą sobie z odpowiedziami na pytania, odpadają z programu. W ostatnim odcinku była to Kamila Szczawińska, która udzieliła najmniej poprawnych odpowiedzi i musiała opuścić program. A Macademian Girl zdradziła w rozmowie z Party.pl, jakie pytania pojawiają się w ankiecie, którą uczestnicy wypełniają pod koniec odcinka:

Pytania były niesamowite na teście. Jedno to znać agenta, wiedzieć, kim on jest. A drugie to test składający się z 20 pytań, który my pisaliśmy po każdym odcinku. A pytania były różne! Czy agent jadł buraczki czy marchewkę, siedział tyłem do drzwi czy przodem? Czy podczas zadania miał podwinięte rękawy czy może długie? Ile guzików miał zapiętych? A miał koszulę w spodniach czy nie? Miał zielony pasek czy niebieski? Człowiek pracował na maksymalnych obrotach. Trzeba było tak się skupiać.