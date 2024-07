Ostatnio fani byli zmartwieni o swoją ulubienicę, Agatę z siódmej edycji "Love Island". Wszystko przez to, że bohaterka show zniknęła na chwilę z mediów społecznościowych. Czy to z powodu Huberta i nieudanej relacji z nim? Wyznała całą prawdę.

"Love Island 7": Jak Agata się czuje po rozstaniu z Hubertem?

Bez wątpienia w siódmej edycji miłosnego show to właśnie Hubert i Agata byli ulubieńcami widzów. Kibicowali relacji, która nie była prosta i oczywista. Ostatecznie jednak miała szczęśliwe zakończenie, zwieńczone wielką wygraną tej dwójki. Tuż po ostatnim odcinku show zakochani udowadniali, że połączyła ich prawdziwa miłość - ta jednak nie trwała długo. Wygrany już od jakiegoś czasu nie ukrywał, że para przeżywa kryzys. W końcu Agata i Hubert z "Love Island 7" ogłosili, że się rozstali. Wówczas w ich mediach społecznościowych pojawiły się oświadczenia. Od tamtej pory to jednak uczestnik znacznie częściej zabiera głos. Pojawia się więc pytanie, co z Agatą?

Ostatnio to Hubert z "Love Island 7" gorzko wypowiedział się o relacji z Agatą. Wówczas wyraźnie zaznaczył, że nie mają kontaktu i przyjaźni raczej z tego nie będzie. Sama zainteresowana natomiast po opublikowaniu oświadczenia stwierdziła, że nie ma zamiaru więcej wypowiadać się w sprawie ekschłopaka. Jak powiedziała, tak zrobiła. Co więcej, na chwilę zniknęła z mediów społecznościowych, czym bardzo zmartwiła swoich fanów. Teraz natomiast powróciła i zdradziła, co dzieje się w jej życiu:

- Raport dnia. Nie mam weny od dwóch dni na Instagram. Ale spokojnie, żyje i mam się dobrze. W weekend jadę nad morze i łącze odpoczynek ze szkoleniem - napisała.

Następnie uczestniczka "Love Island" zdradziła nieco więcej:

- Raport dnia. Dawno nie było, bo nie mam weny i mi się nie chce. Nie chce mi się tu być, na Instagramie. Ale ogólnie u mnie wszystko w porządku, mam się dobrze, żyję. Tak sobie z dnia na dzień pracuję. Ale już w weekend jadę nad morze. Troszkę sobie odpocznę i później mam szkolenie, ale nie będę na raz zdradzać wszystkiego, później się dowiecie - powiedziała.

